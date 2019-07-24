НОВИНИБоріс Джонсон офіційно вступив на посаду прем'єр-міністра Великобританії. Оголошення з Букінгемського палацу ще не було, проте британські ЗМІ вже розтиражували фото аудієнції Джонсона в королеви Єлизавети II, що підтверджує доконане призначення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екологічні активісти заблокували кортеж прем'єра Великобританії, - ВІДЕО
Боріс Джонсон вступив на посаду голови британського уряду
Фото:скріншот
По дорозі до палацу кортеж Джонсона затримався через демонстрації екологічних активістів. Представники "Грінпісу" і "Партії зелених" вимагали від політика приділити час і увагу проблемам зміни клімату. "Питання захисту екології і змін клімату повинні бути на самому верху його стопки справ. Сподіваємося, прем'єр згадає про це, сидячи під кондиціонером", - заявила представник активістів Наталі Беннет, повідомляє LB.ua.
Раніше сьогодні Тереза Мей офіційно залишила посаду прем'єр-міністра Великобританії.
Нагадаємо, що новим прем’єр-міністром Великої Британії став колишній мер і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон.
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