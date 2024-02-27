Економічна програма "Зроблено в Україні" сприятиме розвитку воєнної економіки – FT

Проєкт надаватиме пріоритет вітчизняному виробництву компонентів, зброї та товарів, пов'язаних з війною.

Цього року український уряд запустить програму субсидій "Зроблено в Україні" на суму $1,2 мільярда для заохочення внутрішнього виробництва товарів, щоб збільшити податкові надходження і зробити економіку менш залежною від іноземної допомоги. Україна залежить від бюджетної підтримки західних союзників, яка покриває половину її видаткових потреб. У той час як росія під тиском західних санкцій прийняла політику імпортозаміщення, підтримуючи економічне зростання і податкові надходження, значна частина державних витрат України йде на оплату імпортних товарів.

Про це пише видання Financial Times.

"Наше завдання полягає в тому, щоб українські гроші залишалися в Україні й працювали в Україні", — заявив президент Володимир Зеленський у понеділок 26 лютого під час презентації проєкту.

За словами Зеленського, програма складатиметься з дешевих кредитних ліній та грантів для українських виробників, включно з виробниками зброї, а також стимулів для використання матеріалів українського виробництва для реконструкції та повернення коштів громадянам, які купують місцеві товари. Проєкт "Зроблено в Україні" надаватиме пріоритет вітчизняному виробництву компонентів, зброї та товарів, пов'язаних з війною, таких як обладнання для розмінування та відновлювальні матеріали. Державні закупівлі у цих сферах вимагатимуть, щоб продукт на 20% складався з компонентів українського виробництва.

Бюджет України на цей рік має дефіцит у розмірі $43 мільярди, значна частина якого покривається за рахунок ЄС та МВФ. Але неспроможність США ухвалити фінансовий пакет для України на суму $60 мільярдів і двомісячна затримка в ухваленні ЄС пакету допомоги Києву в розмірі 50 мільярдів євро додали владі України відчуття нагальної необхідності шукати внутрішні шляхи розв'язання проблеми.

"Ми прекрасно розуміємо, що макрофінансова допомога може зменшуватися з року в рік, і якщо війна буде тривати, це означає, що ми повинні бути більш самодостатніми", — повідомила Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Ініціатива також передбачає компенсацію вітчизняним виробникам сільськогосподарської техніки у розмірі 1 мільярда гривень. Деякі бізнесмени заявили, що ця схема має потенціал для залучення іноземного капіталу. Костянтин Єфименко, генеральний директор компанії "Біофарма", сказав, що якщо іноземні інвестори "не зрозуміють, що у нас тут все добре то ніхто сюди не прийде".