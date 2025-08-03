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ПОЛІТИКА

Економічний тиск Трампа може змінити позицію Китаю щодо війни в Україні – WP

03 серпня 2025, 21:03
Економічний тиск Трампа може змінити позицію Китаю щодо війни в Україні – WP
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Якщо Сполучені Штати водночас посилять військову підтримку України, це може стати переломним моментом у тиску на росію.

Якщо Китай повірить, що президент США Дональд Трамп не відступить від свого наміру застосовувати економічні важелі, аби змусити Кремль до поступок у війні проти України, а також якщо Сполучені Штати водночас посилять військову підтримку України, це може стати переломним моментом у тиску на росію.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Те, що у відповідь на "брязкання ядерною зброєю" експрезидентом рф Медведєвим Трамп оголосив про передислокацію двох атомних підводних човнів, вважає видання, вже є демонстрацією сили і набуває додаткової ваги, адже раніше президента США часто звинувачували в надмірно м’якому ставленні до кремля. Тепер же, зазначається, він показує: "грай далі - і дізнаєшся наслідки".

У матеріалі йдеться, що Трамп, запровадивши імпортний податок на індійські товари як покарання за продовження закупівель російської нафти, нарешті зробив кроки, на які не наважувалися його попередники Джо Байден та Барак Обама через страх перед ескалацією та економічними наслідками, і зараз у Трампа є можливість використати аналогічну стратегію щодо Китаю.

WP пише, що мита щодо Індії змусили індійські державні нафтопереробні компанії призупинити закупівлі, хоч офіційно уряд цієї країни заперечує зміну політики.

Тож, зауважується, вторинні санкції є надзвичайно потужним інструментом. Вони свого часу допомогли змусити Іран сісти за стіл переговорів щодо ядерної угоди (яку, до речі, сам Трамп під час свого першого терміну пізніше скасував), а також значно послабили режим Башара Асада в Сирії.

Водночас щодо Китаю підхід Трампа значно обережніший, зауважило видання, адже він прагне укласти з цією країною масштабну торговельну угоду. Щоб не дратувати Пекін, очільник Білого дому навіть заборонив президенту Тайваню відвідувати Сполучені Штати. Він також має намір зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Однак, нагадало WP, за словами міністра фінансів США Скотта Бессента, під час нещодавніх переговорів у Стокгольмі китайців чітко попередили: якщо вони й надалі купуватимуть російську нафту, на їхні товари можуть накласти мита до 100%.

Звісно, санкції проти Китаю можуть зірвати торговельну угоду і спровокувати відповідь - наприклад, чергове ембарго на критично важливі рідкоземельні метали, що загрожує глобальній економіці й може викликати рецесію в США. Але, зазначається, Трамп має кращі, ніж Байден, відносини із Саудівською Аравією та іншими арабськими нафтовими державами, які потенційно можуть компенсувати втрату російської нафти, якщо Китай припинить її закупівлю.

Поки що немає ознак, що Китай збирається поступитися Трампу, пише видання, але ситуація може змінитися, якщо Пекін повірить, що Трамп не відступиться від своїх намірів, в одним зі способів підтвердити серйозність намірів є збільшення постачання зброї Україні.

"Зрештою, економічні зв'язки Китаю зі США набагато цінніші, ніж його дружба з росією", - підсумувало WP.

СШАКитайвійнаДональд Трампсанкціі проти росіїпідтримка України

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