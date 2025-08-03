Індія не давала вказівок про заборону закупівель російської нафти — Bloomberg

Скорочення або припинення закупівель російської нафти змусить Індію знову постачати нафту з країн Перської затоки, що коштує дорожче.

Влада Індії не давала вказівку нафтопереробним заводам припинити купівлю російської нафти. Рішення щодо припинення імпорту з росії ще не ухвалене.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, Індія не забороняла купувати російську нафту, оскільки чиновники намагаються задовольнити енергетичні потреби та підтримувати зв'язки з рф, не викликаючи гніву президента США Дональда Трампа.

Співрозмовники видання зазначили, що рішення щодо припинення імпорту з росії ще не ухвалене. Тому і державні, і приватні НПЗ мають право купувати нафту з різних джерел.

Як додає Bloomberg, закупівля сирої нафти залишається комерційним рішенням, яке компанії можуть ухвалювати самостійно.

Скорочення або припинення закупівель російської нафти змусить Індію знову постачати нафту з країн Перської затоки, що коштує дорожче. А Нью-Делі не хоче збільшувати свої витрати на імпорт.

Раніше повідомлялось, що індійські державні нафтопереробні компанії минулого тижня припинили закупівлі російської нафти. Причиною такого рішення стали зменшення знижок на сировину та зростаючий політичний тиск з боку США.