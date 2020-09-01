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Економіка України здатна за 15 років досягти рівня Польщі, - бізнес-омбудсман

Для прискорення економічного зростання потрібні незалежні суди, викорінення корупції та Угода про асоціацію з ЄС
Бізнес-омбудсман Марчін Свенчицький вважає, що за певних умов економіка України здатна за 15 років досягти рівня Польщі.
Економіка України здатна за 15 років досягти рівня Польщі, - бізнес-омбудсман Фото: з відкритих джерел

Свенчицький упевнений, що Україна може швидше економічно досягти рівня Польщі, ніж це прогнозує Світовий банк. У "РБК-Україна" відзначили, що Світовий банк раніше оцінював, що зростання української економіки нинішніми темпами дозволить наздогнати Польщу тільки через 50 років, передає LB.ua.

Бізнес-омбудсман також додав, що для прискорення економічного зростання потрібно домагатися незалежності судів, викорінення корупції та реалізації Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

"Загалом, якщо в країні політична й економічна обстановка будуть стабілізовані, а економіка буде відкрита для співпраці з іншими країнами, то знадобиться буквально п'ятнадцять років, щоб Україна досягла рівня Польщі", - підкреслив Свенчицький.

Він також зазначив, що, згідно з деякими розрахунками, економічна користь повного відкриття аграрного ринку ЄС для України буде вищою, ніж уся надана допомога з боку Брюсселя.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про те, що у 2023 році українська енергосистема має стати частиною європейської енергосистеми.

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09 01 2020 14:00
ТЕГИ: економіка
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