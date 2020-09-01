Економіка України здатна за 15 років досягти рівня Польщі, - бізнес-омбудсман

Для прискорення економічного зростання потрібні незалежні суди, викорінення корупції та Угода про асоціацію з ЄС

Бізнес-омбудсман Марчін Свенчицький вважає, що за певних умов економіка України здатна за 15 років досягти рівня Польщі.

Свенчицький упевнений, що Україна може швидше економічно досягти рівня Польщі, ніж це прогнозує Світовий банк. У "РБК-Україна" відзначили, що Світовий банк раніше оцінював, що зростання української економіки нинішніми темпами дозволить наздогнати Польщу тільки через 50 років, передає LB.ua.

Бізнес-омбудсман також додав, що для прискорення економічного зростання потрібно домагатися незалежності судів, викорінення корупції та реалізації Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

"Загалом, якщо в країні політична й економічна обстановка будуть стабілізовані, а економіка буде відкрита для співпраці з іншими країнами, то знадобиться буквально п'ятнадцять років, щоб Україна досягла рівня Польщі", - підкреслив Свенчицький.

Він також зазначив, що, згідно з деякими розрахунками, економічна користь повного відкриття аграрного ринку ЄС для України буде вищою, ніж уся надана допомога з боку Брюсселя.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про те, що у 2023 році українська енергосистема має стати частиною європейської енергосистеми.