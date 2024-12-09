Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Екс прем'єр Сирії може очолити перехідний уряд країни

09 грудня 2024, 15:48
Екс прем'єр Сирії може очолити перехідний уряд країни
Фото: "Радіо Свобода"
Він очолював уряд Сирії в 2011 році.

Колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може очолити перехідний уряд країни і США не доведеться мати справу з військовим аміром "Хайат Тахрір аш-Шам" Мохамедом аль-Джулані.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

Мохамеда аль-Джулані вважають у Вашингтоні "терористом", а екс прем’єр Хіджаб очолював уряд Сирії в 2011 році на початку антиасадівського повстання. 

Після чого втік до Йорданії, приєднавшись до опозиції.

В листопаді у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада. Останнього ж підтримувала росія та Іран. 

Вже на початку грудня повстанцям вдалось захопити Алеппо, а пізніше й Хаму.

Вчора, 8 грудня, ми писали, що правління Асада закінчилося і він покинув столицю.

 

Сиріяуряд

Останні матеріали

Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О’Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 08:03
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється