Екс прем'єр Сирії може очолити перехідний уряд країни

Він очолював уряд Сирії в 2011 році.

Колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може очолити перехідний уряд країни і США не доведеться мати справу з військовим аміром "Хайат Тахрір аш-Шам" Мохамедом аль-Джулані.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

Мохамеда аль-Джулані вважають у Вашингтоні "терористом", а екс прем’єр Хіджаб очолював уряд Сирії в 2011 році на початку антиасадівського повстання.

Після чого втік до Йорданії, приєднавшись до опозиції.

В листопаді у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада. Останнього ж підтримувала росія та Іран.

Вже на початку грудня повстанцям вдалось захопити Алеппо, а пізніше й Хаму.

Вчора, 8 грудня, ми писали, що правління Асада закінчилося і він покинув столицю.