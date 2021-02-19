Ексдепутат Ляшко підробив лотерейний білет із виграшем - Новіков

Якщо факту виграшу дійсно не було, то це свідчить про наявність злочину

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявляє, що колишній народний депутат Олег Ляшко підробив лотерейний білет із виграшем 571 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це Новіков повідомив в інтерв'ю Радіо НВ.

"НАЗК провело перевірку, встановило, що він (Ляшко - ред.) підробив виграшний білет. Нам підтвердили, що не було такого білета. Було кримінальне провадження, він мав бути притягнений до відповідальності", - сказав очільник НАЗК.

За словами Новікова, якщо факту виграшу дійсно не було, то це свідчить про наявність злочину, передбаченого статтею 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації)

Як повідомлялося, Олег Ляшко в судовому порядку вимагав скасувати рішення про результати перевірки його декларації за 2017 рік. У цій декларації він, зокрема, вказав отриманий у лотерею виграш на суму 571 045 грн від підприємства "Українська національна лотерея" лото "Фаворит Спорт".

У листопаді 2020 року через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції направило до судів клопотання про закриття провадження в 62 справах про корупційні правопорушення. Серед цих справ було й провадження за результатами перевірки декларації Олега Ляшка.

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