Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Поліція порушила справу за фактом бійки Ляшка та Геруса

Кримінальне провадження відкрито за ст. 346 (погроза або насильство стосовно державного чи громадського діяча) КК
Головне управління поліції в Київській області відкрило кримінальне провадження за фактом бійки колишнього голови "Радикальної партії", ексдепутата ВР Олега Ляшка з головою комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Поліція порушила справу за фактом бійки Ляшка та Геруса Фото: lb.ua

Про це повідомили в правоохоронних органах агентству "Українські новини", передає LB.ua.

"Поліція відкриває провадження і буде розслідувати", - сказав співрозмовник.

За його словами, ні Ляшко, ні Герус у поліцію не зверталися. Тому справу за ст. 125 (легкі тілесні ушкодження) КК не відкривали.

Згідно з повідомленням пресслужби Нацполіції, для з'ясування обставин інциденту кримінальне провадження відкрито за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. У рамках справи поліція має намір допитати Ляшка, а також очевидців.

Нагадаємо, 6 листопада Ляшко і Герус побилися в приміщенні залу прийому міжнародних делегацій аеропорту "Бориспіль". Бійка сталася через поправку Геруса, що дозволяє імпорт електроенергії з Росії. Ляшко стверджував, що Герус цією поправкою зробив послугу тільки олігархам і РФ.

Герус своєю чергою назвав інцидент "шоу-провокацією", а Ляшка - захисником бізнесу олігарха Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що Верховна Рада вирішила зняти з розгляду законопроєкт "Купуй українське - плати українцям", який намагалися проштовхнути депутати Радикальної партії в минулому скликанні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 11 2019 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.