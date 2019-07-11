Поліція порушила справу за фактом бійки Ляшка та Геруса

Кримінальне провадження відкрито за ст. 346 (погроза або насильство стосовно державного чи громадського діяча) КК

Головне управління поліції в Київській області відкрило кримінальне провадження за фактом бійки колишнього голови "Радикальної партії", ексдепутата ВР Олега Ляшка з головою комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомили в правоохоронних органах агентству "Українські новини", передає LB.ua.

"Поліція відкриває провадження і буде розслідувати", - сказав співрозмовник.

За його словами, ні Ляшко, ні Герус у поліцію не зверталися. Тому справу за ст. 125 (легкі тілесні ушкодження) КК не відкривали.

Згідно з повідомленням пресслужби Нацполіції, для з'ясування обставин інциденту кримінальне провадження відкрито за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. У рамках справи поліція має намір допитати Ляшка, а також очевидців.

Нагадаємо, 6 листопада Ляшко і Герус побилися в приміщенні залу прийому міжнародних делегацій аеропорту "Бориспіль". Бійка сталася через поправку Геруса, що дозволяє імпорт електроенергії з Росії. Ляшко стверджував, що Герус цією поправкою зробив послугу тільки олігархам і РФ.

Герус своєю чергою назвав інцидент "шоу-провокацією", а Ляшка - захисником бізнесу олігарха Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що Верховна Рада вирішила зняти з розгляду законопроєкт "Купуй українське - плати українцям", який намагалися проштовхнути депутати Радикальної партії в минулому скликанні.