Рада зняла з розгляду законопроєкт Ляшка "Купуй українське, плати українцям"
Законопроєкт передбачав, що, крім цінового критерію, під час оцінки тендерних пропозицій повинна враховуватися місцева складова в предметі закупівлі, а також інші нецінові критерії в разі їх встановлення замовником, передає LB.ua.
За оцінкою тодішнього Міністерства економічного розвитку і торгівлі, проєкт закону спотворював конкуренцію і просував інтереси окремих виробників під виглядом захисту національного виробника, оскільки 99% учасників і переможців державних закупівель - українські компанії і лише менш ніж 1% - іноземні.
Автори ж запевняли, що метою законопроєкту є макрофінансова стабілізація, поліпшення економічного становища України, створення нових робочих місць і підвищення доходів громадян.
Законопроєкт прийняли в першому читанні наприкінці 2017 року.
Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко долучився до акції "На роботу з собакою", яка проходить 21-го червня.
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