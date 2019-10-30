Рада зняла з розгляду законопроєкт Ляшка "Купуй українське, плати українцям"

Верховна Рада вирішила зняти з розгляду законопроєкт "Купуй українське - плати українцям", який намагалися проштовхнути депутати Радикальної партії в минулому скликанні.

Законопроєкт передбачав, що, крім цінового критерію, під час оцінки тендерних пропозицій повинна враховуватися місцева складова в предметі закупівлі, а також інші нецінові критерії в разі їх встановлення замовником, передає LB.ua.

За оцінкою тодішнього Міністерства економічного розвитку і торгівлі, проєкт закону спотворював конкуренцію і просував інтереси окремих виробників під виглядом захисту національного виробника, оскільки 99% учасників і переможців державних закупівель - українські компанії і лише менш ніж 1% - іноземні.

Автори ж запевняли, що метою законопроєкту є макрофінансова стабілізація, поліпшення економічного становища України, створення нових робочих місць і підвищення доходів громадян.

Законопроєкт прийняли в першому читанні наприкінці 2017 року.

Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко долучився до акції "На роботу з собакою", яка проходить 21-го червня.