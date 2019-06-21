Ляшко прийшов в Раду з собакою, - ВІДЕО

Пса звуть Порш, йому 8 років. Ляшко називає його дворняжним принцом та своїм "любимим" собакою

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко долучився до акції "На роботу з собакою", яка проходить 21-го червня.

Депутат вибрав одного з 10 своїх вихованців та прийшов з ним просто до свого кабінету.

Відео цього Ляшко виклав у Facebook.

Нагадаємо, що раніше лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко приїхав до Адміністрації президента України на велосипеді.