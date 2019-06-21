Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ляшко прийшов в Раду з собакою, - ВІДЕО

Пса звуть Порш, йому 8 років. Ляшко називає його дворняжним принцом та своїм "любимим" собакою
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко долучився до акції "На роботу з собакою", яка проходить 21-го червня.
Ляшко прийшов в Раду з собакою, - ВІДЕО Фото: Анна Стешенко

Депутат вибрав одного з 10 своїх вихованців та прийшов з ним просто до свого кабінету.

Відео цього Ляшко виклав у Facebook.

Нагадаємо,  що раніше лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко приїхав до Адміністрації президента України на велосипеді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2019 13:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.