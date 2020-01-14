Депутати пропонують скасувати пільгу на імпортне обладнання для "зелених" електростанцій

Раніше стало відомо, що в ухваленому Радою законі, який запроваджує нові правила оподаткування посилок, містяться норми, які звільняють від ПДВ устаткування для сонячних та вітрових електростанцій

Комітет Верховної Ради з питань митної та податкової політики погодив зміни до Податкового кодексу, якими скасовується звільнення імпортного обладнання для сонячних та вітроелектростанцій від податку на додану вартість.

Про це повідомив голова комітету з питань енергетики Андрій Герус, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що цю правку ухвалила Рада попереднього скликання у "бюджетну ніч", коли розглядався закон про державний бюджет на 2019 рік. Цікаво, що цією правкою звільняється саме імпортне обладнання, в той час як аналогічне обладнання українського виробництва обкладається ПДВ.

"Вигодонабувачами цієї пільги були компанії (їх власники), які будували СЕС та ВЕС та запускалися по найвищих у світі "зелених" тарифах (тариф на сонячну енергію в Україні 15 євроцентів, в Німеччині 4,7 євроцента, а в Узбекистані 6 євроцентів). Програвали від цієї пільги українські виробники енергетичного обладнання, які сплачували все вхідне ПДВ і були у нерівних (гірших) умовах у порівнянні із імпортом", - повідомив Герус.

Він зазначив, що через ухвалення цієї пільги у 2019 році державний бюджет недоотримав близько 10 мільярдів гривень надходжень від імпортних сонячних панелей та іншого обладнання для "зелених" електростанцій. У 2019 році в Україні збудували нових сонячних, вітроелектростанцій та інших електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах енергії, загальною потужністю 4,5 гігавати - це майже вдвічі більше за потужність всіх "зелених" електростанцій, які працювали в Україні станом на початок 2019 року.

Раніше стало відомо, що в ухваленому Радою законі, який запроваджує нові правила оподаткування посилок, містяться норми, які звільняють від ПДВ устаткування для сонячних та вітрових електростанцій.

Напередодні норвезька та китайська компанії анонсували початок будівництва найбільшої вітроелектростанції у Європі на Запоріжжі, а компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова запустила другу за величиною сонячну електростанцію у Європі. Її збудували у Дніпропетровській області.

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