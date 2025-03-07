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ПОЛІТИКА

Ексдиректор ЦРУ назвав призупинення обміну розвідданими з Україною шантажем

07 березня 2025, 19:27
Ексдиректор ЦРУ назвав призупинення обміну розвідданими з Україною шантажем
Джон Бреннан. Фото: AFP
На його думку, дії Трампа є тактикою тиску і вимагання.

Ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан вважає, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити обмін розвідданими з Україною — шантаж та тиск на Київ.

Як повідомляє The Huffington Post, він зауважив, що протягом свого 35-річного досвіду ще не бачив нічого подібного.

"Розвідка США була зупинена з політичною метою, щоб спробувати примусити такого партнера, як Україна, виконувати побажання адміністрації. Я думаю, що це може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо це залишиться в силі протягом тривалого часу", — зауважив він. 

За словами Бреннана, дії Трампа є тактикою тиску і вимагання.

"Європейці не мають можливості надавати той тип розвідданих, який надавала розвідувальна спільнота США — всі види розвідданих, які знову ж таки живлять український уряд, військових, служби безпеки, розвідувальні служби. Якщо ви забираєте це, ви дійсно послаблюєте українські служби", – пояснив Бреннан.

Американський спецпредставник з питань України і росії сказав, що Україну заздалегідь попередили про припинення надання розвідувальних даних. Кіт Келлог стверджує, що цей крок є демонстрацією серйозності наміру президента Дональда Трампа закінчити війну.

Дональд ТрампЦРУДжон Бреннанрозвіддані

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