Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Екс-голову РДА знайшли повішеним на Одещині, - джерело

Екс-голову Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимира Зінченка знайшли повішеним
Зінченко у травні мав конфлікт зі стріляниною з нардепом від БПП Олександром Урбанським
Екс-голову РДА знайшли повішеним на Одещині, - джерело Скриншот

Про це повідомило джерело у правоохоронних органах, інформує  "УП".

За словами співрозмовника, чоловіка знайшли у власному будинку в Овідіопольському районі Одещини.

У Національній поліції підтвердили інформацію про виявленого повішеного, але імені його не назвали.

"Вчора надійшло до Овідіопольського головвідділку поліції повідомлення, що виявлено повішеним 62-річного чоловіка у власному будинку", - сказав речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він додав, що слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, слідів, які б вказували на порушення обстановки у будинку, чи ознак насильства на тілі чоловіка, за попередньою інформацією, не виявила.

"Тіло направили на судово-медичну експертизу. За даним  фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (самогубство)", - сказав Тракало.

"Також встановлено, що померлий є підозрюваним у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 263 ККУ та ч. 4 ст. 296 ККУ за фактом хуліганських дій, під час яких він застосував зброю відносно народного депутата", - підсумував речник Нацполіції.

Читайте також: Клімкін: Росія відпустить українських полонених моряків "найближчим часом"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2019 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.