Екс-голову РДА знайшли повішеним на Одещині, - джерело
Про це повідомило джерело у правоохоронних органах, інформує "УП".
За словами співрозмовника, чоловіка знайшли у власному будинку в Овідіопольському районі Одещини.
У Національній поліції підтвердили інформацію про виявленого повішеного, але імені його не назвали.
"Вчора надійшло до Овідіопольського головвідділку поліції повідомлення, що виявлено повішеним 62-річного чоловіка у власному будинку", - сказав речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Він додав, що слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, слідів, які б вказували на порушення обстановки у будинку, чи ознак насильства на тілі чоловіка, за попередньою інформацією, не виявила.
"Тіло направили на судово-медичну експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (самогубство)", - сказав Тракало.
"Також встановлено, що померлий є підозрюваним у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 263 ККУ та ч. 4 ст. 296 ККУ за фактом хуліганських дій, під час яких він застосував зброю відносно народного депутата", - підсумував речник Нацполіції.
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