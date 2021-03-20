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Екскерівник підприємства отримав підозру в невиплаті майже ₴100 мільйонів зарплати

Колишньому генеральному директору ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" повідомили про підозру за фактом невиплати майже 100 млн грн заробітної плати.
Екскерівник підприємства отримав підозру в невиплаті майже ₴100 мільйонів зарплати Фото: islam_ru

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний, маючи фінансову можливість за рахунок коштів, які обліковувалися на розрахунковому рахунку підприємства, здійснити виплати, умисно та безпідставно упродовж 16 місяців не виплачував 553 працівникам підприємства заробітну плату", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що розмір заборгованості становить близько 100 млн грн.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 175 КК (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат).

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20 03 2021 12:27
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