Екс-міністр економіки Милованов заявив, що стратегія 2030 не спрацює

На думку екс-урядовця, типова помилка написати стратегію яка вимагає боротьби в лоб з тими у кого є влада, або сила

Екс-міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що стратегія 2030, яку презентував уряд і президент не спрацює.

За його словами, стратегія це тільки один елемент трансформації, повідомляє "Економічна правда". А інші: це структура влади та культура суспільства.

"Структура сили визначає хто має силу і зацікавленість для змін, хто буде чинити супротив. Культура звички визначає як люди батут реагувати на зміни, як будуть чи не будуть міняти свою поведінку.

Ці три елементи мають доповнювати один одного. Інакше стратегія не спрацює", - зазначив він.

На думку екс-урядовця, типова помилка написати стратегію яка вимагає боротьби в лоб з тими у кого є влада, або сила. "Наприклад, таких елементів багато в антикорупційній стратегії міжнародних партнерів для України. Вони вимагають, щоб уряд боровся з олігархами, а сила у олігархів, а не уряду", - підкреслив він.

Іншою помилкою, він вважає написати стратегію яка протирічить культурі звичок.

"Приклад такої стратегії - пенсійна реформа. В Україні люди звикли очікувати від держави соціальної підтримки. І змінювати свою поведінку - наприклад, починати накопичувати - не хочуть і більшість не буде. Через це пенсійна реформа буксує", - підкреслив він.

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