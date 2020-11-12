Ексочільник Державної фіскальної служби самостійно призначив собі премію у 1000% від зарплати
Про таке повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, пише "Громадське".
За даними слідства, колишній в. о. керівника ДФС видавав накази у 2019 та 2020 роках про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці без відповідного погодження з Міністром фінансів.
За перший квартал 2020 року очільник ДФС нарахував собі премію у 1000% посадового окладу. В результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тисяч гривень, кажуть в Офісі генпрокурора.
Тепер експосадовця підозрюють у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 КК України).
Хто очолював ДФС
У липні 2019 року уряд призначив виконувачем обов'язків голови ДФС Дениса Гутенка, але 12 лютого 2020 року його звільнили з цієї посади.
Тоді ж Кабінет міністрів призначив нового виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби України. Ним став полковник податкової міліції Сергій Солодченко.
Нагадаємо, що Колишній в. о. керівника ДФС Гутенко підозрюється в перевищенні влади та службових повноважень
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