Ексочільник Державної фіскальної служби самостійно призначив собі премію у 1000% від зарплати

Держбюджету завдано збитків на понад 300 тисяч гривень

Колишній виконувач обов’язків керівника Державної фіскальної служби України самостійно, без погодження з Мінфіном, призначав собі надбавки та нарахував премію у розмірі 1000% посадового окладу. Через це йому оголосили про підозру.

Про таке повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, пише "Громадське".

За даними слідства, колишній в. о. керівника ДФС видавав накази у 2019 та 2020 роках про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці без відповідного погодження з Міністром фінансів.

За перший квартал 2020 року очільник ДФС нарахував собі премію у 1000% посадового окладу. В результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тисяч гривень, кажуть в Офісі генпрокурора.

Тепер експосадовця підозрюють у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 КК України).

Хто очолював ДФС

У липні 2019 року уряд призначив виконувачем обов'язків голови ДФС Дениса Гутенка, але 12 лютого 2020 року його звільнили з цієї посади.

Тоді ж Кабінет міністрів призначив нового виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби України. Ним став полковник податкової міліції Сергій Солодченко.

Нагадаємо, що Колишній в. о. керівника ДФС Гутенко підозрюється в перевищенні влади та службових повноважень