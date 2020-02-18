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Експерти МВФ приїдуть до Києва
“Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності”
Фото: rian.com.ua
Про це Укрінформу повідомили у Представництві МВФ в Україні.
“Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності”, - заявив у Києві постійний представник Міжнародного валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман.
Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо економічного зростання світу у 2020 році та свою оцінку зростання економіки у 2019 році на 0,1 відсоткового пункта.
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