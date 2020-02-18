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Експерти МВФ приїдуть до Києва

“Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності”
Група експертів МВФ приїде до Києва для проведення технічних обговорень.
Експерти МВФ приїдуть до Києва Фото: rian.com.ua

Про це Укрінформу повідомили у Представництві МВФ в Україні.

“Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності”, - заявив у Києві постійний представник Міжнародного валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо економічного зростання світу у 2020 році та свою оцінку зростання економіки у 2019 році на 0,1 відсоткового пункта.

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18 02 2020 12:20
ТЕГИ: МВФ, Київ
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