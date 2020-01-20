МВФ погіршив прогноз росту світової економіки у 2019-2020 роках

Про це йдеться в огляді МВФ за січень 2020 року, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що економічне зростання світу у 2019 році МВФ оцінив у 2,9%, а на 2020 рік прогнозує зростання на 3,3%. Ці прогнози МВФ на 0,1 відсоткового пункта менші за прогнози, зроблені у жовтні 2019 року.

Крім цього, МВФ переглянув свій прогноз економічного зростання на 2021 рік. Зокрема, у фонді очікують, що економіка тоді зросте на 3,4% - це на 0,2 вілсоткового пункта менше, ніж очікувалося раніше.

"Погіршення прогнозів щодо економічного зростання відображає негативні сюрпризи в економічній активності у декількох країнах, що розвиваються, зокрема Індії, що призвело до переоцінки зростання на наступні 2 роки", - пояснюють в МВФ.

Раніше МВФ прогнозував зростання економіки України на 3% у 2019 році.

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