МВФ очікує виконання Україною попередніх умов для нової програми
Для запуску нової програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду для України в розмірі $5,5 млрд, Київ має виконати попередньо встановлені умови, повідомляє "Економічна правда".
Джерело: Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
Пряма мова: "Що стосується України, ми досягли угоди на робочому рівні (Staff level agreement - англ.), яка передбачає виконання певних умов. Робота продовжується, і наш персонал продовжує взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас це означатиме момент для скликання нашої Виконавчої ради".
Що передувало: 7 грудня Міжнародний валютний фонд досяг домовленості з українським урядом про нову трирічну програму розширеного фінансування EFF на 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) - близько 5,52 млрд доларів.
Нагадаємо, що Рожкова назвала умови МВФ для нової кредитної програми
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