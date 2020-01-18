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МВФ очікує виконання Україною попередніх умов для нової програми

7 грудня Міжнародний валютний фонд досяг домовленості з українським урядом про нову трирічну програму розширеного фінансування
Що стосується України, ми досягли угоди на робочому рівні (Staff level agreement - англ.), яка передбачає виконання певних умов. Робота продовжується, і наш персонал продовжує взаємодіяти з Україною".
МВФ очікує виконання Україною попередніх умов для нової програми Фото:ukr.media

Для запуску нової програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду для України в розмірі $5,5 млрд, Київ має виконати попередньо встановлені умови, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Пряма мова: "Що стосується України, ми досягли угоди на робочому рівні (Staff level agreement - англ.), яка передбачає виконання певних умов. Робота продовжується, і наш персонал продовжує взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас це означатиме момент для скликання нашої Виконавчої ради".

Що передувало: 7 грудня Міжнародний валютний фонд досяг домовленості з українським урядом про нову трирічну програму розширеного фінансування EFF на 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) - близько 5,52 млрд доларів.

Нагадаємо, що Рожкова назвала умови МВФ для нової кредитної програми

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18 01 2020 12:20
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