Рожкова назвала умови МВФ для нової кредитної програми

Міжнародний валютний фонд розраховує на прийняття Верховною Радою законопроєкту №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення та законопроєкту №2571 про гарантії неповернення збанкрутілих банків колишнім власникам.

Про це в інтерв'ю "Мінфіну" розповіла перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова, передає LB.ua.

"Фонд хоче, щоб у нас запрацював ринок землі. Для України це ресурс, який здатний підняти економіку. МВФ не важливо, хто отримає право купувати землю, тільки резиденти України або й іноземці теж. Головне, щоб з'явилася можливість інвестувати й інвестиції були захищені", - сказала Рожкова.

"Якщо ж говорити про фінансову сферу, то це законопроєкт №2571, який нещодавно подав у Раду Кабмін. У ЗМІ його називають "антиколомойським", але це помилка. Він абсолютно не про Коломойського. Ми працювали над цим документом дуже довго. Просто деякі речі збіглися", - сказала представниця НБУ.

За її словами, такий закон потрібен був ще у 2015-2016 роках, коли з ринку виводилася велика кількість банків і виявилося, що існуючі правила і процедури не дозволяють Нацбанку і Фонду гарантування вкладів оперативно реагувати і приймати рішення.

"Важлива норма документа - визнання банку банкрутом і ліквідація фінустанови - процеси незворотні, їх не можна розгорнути назад", - сказала Рожкова.

"Точно так само не можна скасувати продаж банку новому власнику. Візьмемо, наприклад, неплатоспроможний Астра Банк, який був сателітом Дельта Банку Миколи Лагуна і був, по суті, "пустушкою". У 2015 році банк було визнано неплатоспроможним, Фонд гарантування його продав. Тепер він працює під назвою Агропросперіс - входить у міжнародний холдинг і спеціалізується на обслуговуванні невеликих сільськогосподарських підприємств. У нього прекрасні кредитні програми для фермерів, прекрасний портфель. Але ексвласники подали в суд і вимагають визнати продаж недійсним і повернути їм банк", - додала вона.

Нагадаємо, що перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова почала отримувати СМС із погрозами.