Експорт нафти з рф за тиждень упав удвічі

Через тиждень після введення стелі цін на російську нафту експорт нафти з росії впав на 54% або 1,86 мільйона барелів на добу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що однією з причин стали технічні роботи на нафтовому терміналі в Приморському порту на Балтійському морі. Через це вантаж за тиждень вирушив звідти лише тричі, тоді як зазвичай буває близько восьми.

У Bloomberg додають, що рівень експорту впав і в інших портах, особливо в порту Находка, що знаходиться на Далекому Сході. Причиною цього є те, що власники танкерів не хочуть спрямовувати їх туди через санкції. За минулий тиждень вантаж із Находки відправили двічі.

При цьому, за даними видання, значно скоротилися постачання російської нафти до Європи. Єдиним пунктом призначення на континенті для російської нафти залишилася Болгарія, якщо не брати до уваги Туреччину.

"Ринок, який споживав понад 1,5 млн. барелів на день сирої нафти, що поставлялася на короткі відстані з експортних терміналів у Балтійському, Чорному морях та Арктиці, був майже повністю втрачений, і його замінили дальні напрямки в Азії, обслуговування яких потребує значно більших витрат та часу", - пише Bloomberg.

У виданні наголошують, що основними імпортерами нафти з рф залишилися Китай, Індія та Туреччина. При цьому дедалі більше танкерів, які перевозять ресурс, приховують свої кінцеві пункти призначення.

Раніше повідомлялось, що Німеччина не купуватиме російську нафту у 2023 році.