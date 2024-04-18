Експорт російського дизельного палива продовжує падати після атак дронів по НПЗ

Дані аналітичної компанії Kpler показують, що постачання в середньому складало 0,74 мільйона барелів на день за 10 днів до 13 квітня.

Експорт дизельного палива з росії продовжує падати протягом кількох тижнів після атак дронів на нафтопереробні заводи країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дані аналітичної компанії Kpler показують, що постачання в середньому складало 0,74 мільйона барелів на день за 10 днів до 13 квітня. Це приблизно на 25% нижче порівняно із середнім показником у цю пору року в період із 2019 по 2023 рік.

Трейдери уважно спостерігають за тим, що відбувається із потоками російського палива. Оскільки темпи переробки нафти в країні останнім часом знаходяться поблизу 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що їй, можливо, доведеться перенаправити всю сиру нафту, яку заводи не можуть переробити, на експортний ринок.

Хоча потоки сирої нафти одночасно зросли, існують практичні обмеження на зростання цих постачань, зазначає Bloomberg.

Нещодавно Україна завдала масштабного удару по території росії за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво "Шахедів".

22 березня видання Financial Times писало, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Адміністрація Байдена вважає ці атаки нерозважливими і такими, що можуть призвести до підвищення цін. Київ вважає їх необхідними для підвищення вартості російської агресії.