Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Екс-радник Трампа звинувачує його в нездатності вирішити війну в Україні

21 липня 2024, 16:04
Екс-радник Трампа звинувачує його в нездатності вирішити війну в Україні
Болтон вважає, що Трамп не знає, як закінчити війну в Україні.

Екс-радник колишнього президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон розкритикував 45-го президента через його заяви намір завершити війну в Україні.

Про це заявив Болтон в інтерв'ю CNN.

Болтон прокоментував заяву Трампа під час його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленського. Кандидат у президенти США стверджував, що нібито принесе мир та покладе край війні росії проти України.

Болтон вважає, що Трамп не знає, як закінчити війну в Україні.

"Це божевілля. Він гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну", - сказав колишній радник Трампа.

На його думку, можлива наближеність Трампа на посаді президента США до Кремля призведе до поступок на користь росії. Це може мати негативні наслідки для України.

Болтон наголосив, що така позиція буде "темним моментом" не тільки для України, але для США. Він пояснив, що в основі інтересів американської національної безпеки є захист від неспровокованої агресії на європейському континенті, що приносить користь США.

Трамп неодноразово обіцяв, що нібито завершить війну в Україні до повернення у Білий дім. Також радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон описав, яким може бути цей "мирний план".

Дональд Трампвійна в Україні

Останні матеріали

Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється