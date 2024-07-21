Екс-радник Трампа звинувачує його в нездатності вирішити війну в Україні

Болтон вважає, що Трамп не знає, як закінчити війну в Україні.

Екс-радник колишнього президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон розкритикував 45-го президента через його заяви намір завершити війну в Україні.

Про це заявив Болтон в інтерв'ю CNN.

Болтон прокоментував заяву Трампа під час його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленського. Кандидат у президенти США стверджував, що нібито принесе мир та покладе край війні росії проти України.

Болтон вважає, що Трамп не знає, як закінчити війну в Україні.

"Це божевілля. Він гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну", - сказав колишній радник Трампа.

На його думку, можлива наближеність Трампа на посаді президента США до Кремля призведе до поступок на користь росії. Це може мати негативні наслідки для України.

Болтон наголосив, що така позиція буде "темним моментом" не тільки для України, але для США. Він пояснив, що в основі інтересів американської національної безпеки є захист від неспровокованої агресії на європейському континенті, що приносить користь США.

Трамп неодноразово обіцяв, що нібито завершить війну в Україні до повернення у Білий дім. Також радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон описав, яким може бути цей "мирний план".