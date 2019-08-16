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Ексзаступник міністра внутрішніх справ України отримав російське громадянство

ЗМІ називають Дмитра Ворону "позаштатним радником" глави Криму Аксьонова
Колишній заступник глави МВС України Дмитро Ворона отримав громадянство Росії.
Ексзаступник міністра внутрішніх справ України отримав російське громадянство Фото: bagnet.org

У 2010 році, обіймаючи посаду заступника міністра внутрішніх справ України, Дмитро Ворона був звільнений і призначений на посаду голови Державної міграційної служби, повідомляє "Радіо Свобода".

У 2011 році президент України Віктор Янукович призначив Ворону на посаду заступника глави МВС, що керував роботою апарату міністерства. У 2012-му Ворону призначили заступником міністра юстиції.

У 2018 році була опублікована інформація про те, що Ворона - позаштатний радник глави Криму Сергія Аксьонова. Незважаючи на цей пост, він регулярно з'являвся на території України.

Севастопольське видання "Примітки" з посиланням на джерела в російському уряді Криму повідомляло, що Ворона може стати новим віце-прем'єром Криму з ЖКГ, енергетики і транспорту.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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