Ексзаступник міністра внутрішніх справ України отримав російське громадянство

Колишній заступник глави МВС України Дмитро Ворона отримав громадянство Росії.

У 2010 році, обіймаючи посаду заступника міністра внутрішніх справ України, Дмитро Ворона був звільнений і призначений на посаду голови Державної міграційної служби, повідомляє "Радіо Свобода".

У 2011 році президент України Віктор Янукович призначив Ворону на посаду заступника глави МВС, що керував роботою апарату міністерства. У 2012-му Ворону призначили заступником міністра юстиції.

У 2018 році була опублікована інформація про те, що Ворона - позаштатний радник глави Криму Сергія Аксьонова. Незважаючи на цей пост, він регулярно з'являвся на території України.

Севастопольське видання "Примітки" з посиланням на джерела в російському уряді Криму повідомляло, що Ворона може стати новим віце-прем'єром Криму з ЖКГ, енергетики і транспорту.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.