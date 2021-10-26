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Енергоатом готовий постачати п'ять тисяч літрів медичного кисню щодоби

Ліцензію на виробництво медичного кисню Енергоатом отримав у березні 2021 року. Повідомляється, що газ виробляється на азотно-кисневих станціях у 40-літрових балонах
НАЕК "Енергоатом" готова постачати 5 тис. літрів медичного кисню щодоби до лікарень трьох областей.
Енергоатом готовий постачати п Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у повідомленні компанії.
 
"Енергоатом продовжує майже безкоштовно (за 1% від вартості балона) постачати у лікарні українських міст медичний кисень, вкрай необхідний для важкохворих на коронавірусну хворобу. Цей лікарський засіб виробляється на трьох атомних станціях – Запорізькій, Рівненській та Хмельницькій... Керівник компанії Петро Котін зазначив, що Енергоатом готовий щодоби безкоштовно постачати 5 тисяч літрів медичного кисню до лікарень Запорізької, Рівненської та Хмельницької областей", - заявили в Енергоатомі.
 
Ліцензію на виробництво медичного кисню Енергоатом отримав у березні 2021 року. Повідомляється, що газ виробляється на азотно-кисневих станціях у 40-літрових балонах.
 
Загалом, потужності українських АЕС дозволяють виробляти десятки тисяч літрів кисню на рік. З моменту отримання ліцензії Енергоатом виробив майже 33 тис. куб. м медичного кисню.
 
Як повідомлялося, споживання медичного кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом “Дельта”, зросло у п'ять-шість разів у порівнянні з госпіталізованими у попередні хвилі пандемії.
 
В Україні на сьогодні діє 22 ліцензованих виробники медичного кисню (рідкого та газоподібного). Наразі два заводи з виробництва медичного кисню зупинилися на регламентні роботи.
 
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26 10 2021 12:02
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