ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНАЕК "Енергоатом" планує протягом двох років розгорнуті мережу зі 120 зарядних станцій для електромобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Енергоатом" створить мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій
Фото: Facebook
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, відповідне розпорядження Кабінет міністрів схвалив 27 вересня.
Мережа складатиметься зі 120 автомобільних електричних зарядних станцій: 40 великої потужності (160+ кВТ) та 80 – середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Мережу планують створити впродовж двох років.
"В Україні на сьогодні разом з "гібридами" кількість електрифікованих авто складає понад 100 тисяч. Створення національної інфраструктури зарядних станцій стане поштовхом не лише для поширення приватного електротранспорту, а й розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики", – коментує міністр енергетики Герман Галущенко.
При цьому, додав він, розвиток електротранспорту і супутньої інфраструктури сприяє зменшенню залежності України від викопного палива, зниженню рівня шкідливих викидів в атмосферу, а відтак – і покращенню загального екологічної ситуації.
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27 09 2022 21:08 МЕДІА
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