RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

"Енергоатом" створить мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій

НАЕК "Енергоатом" планує протягом двох років розгорнуті мережу зі 120 зарядних станцій для електромобілів.
"Енергоатом" створить мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій Фото: Facebook
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, відповідне розпорядження Кабінет міністрів схвалив 27 вересня.
 
Мережа складатиметься зі 120 автомобільних електричних зарядних станцій: 40 великої потужності (160+ кВТ) та 80 – середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Мережу планують створити впродовж двох років.
 
"В Україні на сьогодні разом з "гібридами" кількість електрифікованих авто складає понад 100 тисяч. Створення національної інфраструктури зарядних станцій стане поштовхом не лише для поширення приватного електротранспорту, а й розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики", – коментує міністр енергетики Герман Галущенко. 
 
При цьому, додав він, розвиток електротранспорту і супутньої інфраструктури сприяє зменшенню залежності України від викопного палива, зниженню рівня шкідливих викидів в атмосферу, а відтак – і покращенню загального екологічної ситуації.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 09 2022 21:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.