"Енергоатом" створить мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій

НАЕК "Енергоатом" планує протягом двох років розгорнуті мережу зі 120 зарядних станцій для електромобілів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, відповідне розпорядження Кабінет міністрів схвалив 27 вересня.

Мережа складатиметься зі 120 автомобільних електричних зарядних станцій: 40 великої потужності (160+ кВТ) та 80 – середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Мережу планують створити впродовж двох років.

"В Україні на сьогодні разом з "гібридами" кількість електрифікованих авто складає понад 100 тисяч. Створення національної інфраструктури зарядних станцій стане поштовхом не лише для поширення приватного електротранспорту, а й розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики", – коментує міністр енергетики Герман Галущенко.

При цьому, додав він, розвиток електротранспорту і супутньої інфраструктури сприяє зменшенню залежності України від викопного палива, зниженню рівня шкідливих викидів в атмосферу, а відтак – і покращенню загального екологічної ситуації.