ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСвітові продажі електромобілів зросли удвічі у 2021 році, становивши близько 9% автомобільного ринку загалом. Цьогоріч очікується, що продажі електрокарів досягнуть нового максимуму - 13% від загального обсягу продажів легкових автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Цьогоріч світові продажі електромобілів можуть сягнути нового максимуму – MЕА
Фото: gizmag.com
Про це йдеться у вересневій доповіді Міжнародного енергетичного агентства (IEA Tracking Clean Energy Progress).
Раніше в агентстві заявляли, що продажі електромобілів у 2021 році досягли 6,6 млн.
А у першому кварталі 2022 року показник становив 2 млн, зрісши на 75% порівняно з першими трьома місяцями 2021 року.
Тим часом МЕА акцентує увагу на необхідності вжити більш активних заходів в інших секторах, щоб досягти цілей за нульовими рівнями викидів до 2050 року.
Так, МЕА відзначило "надихаючі ознаки прогресу в ряді секторів", але попередило, що потрібні "активніші зусилля".
За даними МЕА, виробники електромобілів можуть виконати цілі, поставлені на 2030 рік, у рамках плану досягнення нульового рівня викидів до 2050 року. Це саме стосується і сегменту виробництва освітлювальних приладів, де понад 50% ринку зараз використовує технологію LED.
Водночас агентство зазначає, що ситуація з продажем електромобілів "ще не є світовим феноменом".
"Продажі в країнах, що розвиваються, йдуть повільними темпами у зв'язку зі зростанням вартості купівлі та недоліком інфраструктури для зарядки електромобілів", - резюмують в агентстві.
Нагадаємо, що вперше з липня 2021 року на європейському авторинку зафіксовано місячний приріст реєстрації нових автомобілів.
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