Енергодар знову обстілюють – мер

Місто знеструмлене

Окупанти знову почали обстріл Енергодару, при чому загарбники скоротили час між нанесенням ударів, електричне живлення знову зникло.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram

"Енергодар знову під обстрілами окупантів! Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту", - сказа він.

За словами мера, неможливо прогнозувати, коли ремонтні бригади відновлять електричне живлення.

Орлов додав, що аварійні та ремонтні бригади не встигають по часу відновлювати пошкодження після обстрілів.

Також мер порекомендував мешканцям Енергодара дотримуватися правила двох стін під час обстрілів. Крім того, він радить запастися питною водою та, коли припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не треба готувати.

Нагадаємо, обстріли в Енергодарі, який знаходиться поруч із Запорізькою АЕС вже вкотре тримають у напрузі всю Україну і весь цивілізований світ. МАГАТЕ підтвердило , що на території ЗАЕС росія розмістила свою техніку та військових.