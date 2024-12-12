Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ердоган і Орбан обговорили зміцнення відносин і війну в Україні

12 грудня 2024, 20:47
Ердоган і Орбан обговорили зміцнення відносин і війну в Україні
Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: mk-turkey.ru
До Ердогана Орбан вирушив практично відразу після телефонного з лідером країни-агресора путіним.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорський прем'єр-міністр вирушив на зустріч із турецьким лідером наступного дня після "годинної телефонної розмови" з путіним, де він говорив про "небезпечні тижні російсько-української війни".

Про це пише турецьке видання Hürriyet.

Турецькі ЗМІ оголосили, що Ердоган прийняв Орбана, проте деталі розмови відразу після зустрічі не розголошувалися.

Пізніше стало відомо, що обговорювалися взаємини між країнами. Президент Ердоган заявив, що у них є воля до зміцнення турецько-угорських відносин, які перебувають на чудовому рівні і тривають уже понад 100 років, і що важливо продовжувати зусилля зі збільшення обсягу взаємної торгівлі до 6 мільярдів доларів.

Висловивши задоволення прийняти Орбана та його делегацію з нагоди церемонії закриття Року культури Туреччини та Угорщини у 2024 році, президент Ердоган заявив, що вони хочуть посилити солідарність у багатьох галузях, особливо в енергетиці.

Президент Ердоган заявив, що останні події в Сирії продемонстрували правильність гуманітарної та сумлінної зовнішньої політики Туреччини, і висловив необхідність співпраці з країнами Європейського союзу в боротьбі з тероризмом, відновленні Сирії та реабілітації наявних інститутів.

Торкнулися й інших питань, що стосуються зовнішньої політики, включно з війною росії в Україні, однак подробиці цієї частини розмови будуть оприлюднені пізніше.

Раніше Ердоган заявив, що "у світі залишилося лише два досвідчених лідера – він і голова кремля владімір путін", оскільки керують своїми країнами найдовше.

Владімір ПутінВіктор ОрбанТаїп Ердоганвійна в Україні

Останні матеріали

Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється