До Ердогана Орбан вирушив практично відразу після телефонного з лідером країни-агресора путіним.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорський прем'єр-міністр вирушив на зустріч із турецьким лідером наступного дня після "годинної телефонної розмови" з путіним, де він говорив про "небезпечні тижні російсько-української війни".

Про це пише турецьке видання Hürriyet.

Турецькі ЗМІ оголосили, що Ердоган прийняв Орбана, проте деталі розмови відразу після зустрічі не розголошувалися.

Пізніше стало відомо, що обговорювалися взаємини між країнами. Президент Ердоган заявив, що у них є воля до зміцнення турецько-угорських відносин, які перебувають на чудовому рівні і тривають уже понад 100 років, і що важливо продовжувати зусилля зі збільшення обсягу взаємної торгівлі до 6 мільярдів доларів.

Висловивши задоволення прийняти Орбана та його делегацію з нагоди церемонії закриття Року культури Туреччини та Угорщини у 2024 році, президент Ердоган заявив, що вони хочуть посилити солідарність у багатьох галузях, особливо в енергетиці.

Президент Ердоган заявив, що останні події в Сирії продемонстрували правильність гуманітарної та сумлінної зовнішньої політики Туреччини, і висловив необхідність співпраці з країнами Європейського союзу в боротьбі з тероризмом, відновленні Сирії та реабілітації наявних інститутів.

Торкнулися й інших питань, що стосуються зовнішньої політики, включно з війною росії в Україні, однак подробиці цієї частини розмови будуть оприлюднені пізніше.

Раніше Ердоган заявив, що "у світі залишилося лише два досвідчених лідера – він і голова кремля владімір путін", оскільки керують своїми країнами найдовше.