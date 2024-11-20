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ПОЛІТИКА

Ердоган критикує дозвіл Байдена на удари по росії

20 листопада 2024, 18:28
Ердоган критикує дозвіл Байдена на удари по росії
Фото: Прямий
Ердоган вважає, що цей крок Байдена нібито не лише призведе до ескалації конфлікту, а й призведе до ще більшої реакції з боку росії.

Дозвіл президента США Джо Байдена Києву на удари американськими ракетами по території росії призведе до ескалації війни. Помилка подібна до кидка вогню в "порохову бочку".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє CNN Turk.

"Ми не вважаємо це рішення правильним і не схвалюємо його. З самого початку українсько-російської війни ми думаємо, що вона може закінчитися не великою кількістю зброї, більшою кров'ю, великою кількістю сліз, а більшою кількістю мирних зусиль, більшої доброї волі та дипломатії" - сказав він.

За його словами, "Байден зробив крок, який можна інтерпретувати як крок, який розпалює війну і гарантує, що вона ніколи не закінчиться".

Ердоган вважає, що цей крок Байдена нібито не лише призведе до ескалації конфлікту, а й призведе до ще більшої реакції з боку росії.

"путін також схвалив доктрину, яка дозволяє його країні відповісти ядерною зброєю у разі нападу за допомогою балістичних ракет. Все це може поставити регіон та мир на межу нової великої війни", - додав президент Туреччини.

Ердоган хоче, щоб українська та російська сторони зосередилися на світі, "зберігаючи спокій, не піддаючись провокаціям".

"Найменша помилка, допущена на ґрунті цієї великої помилки, буде подібна до кидка вогню в порохову бочку. Тому раджу всім бути обережними", - сказав він.

Джо Байден дав дозвіл на використання американських ракет ATACMS на території росії. У перших повідомленнях йшлося про те, що дозвіл обмежувався ударами по Курській області. Але вчора Україна завдала удару по російському складу боєприпасів у Брянській області.

Після цього владімір путін підписав закон про зміну ядерну доктрину, згідно з яким Америка вважатиметься такою, що напала на росію, якщо вона надасть допомогу Києву.

Таїп ЕрдоганДжо Байденудари по рф

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