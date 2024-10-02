Ердоган заявив про загрозу з боку Ізраїлю
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган припустив ймовірність того, що наступною метою атак Ізраїлю після Гази та Лівану можуть стати турецькі землі, пише TRT.
Разом з тим, він наголосив на готовності протистояти загрозам і звинуватив Ізраїль в спробах поширити конфлікт.
"Говорю відкрито: після Палестини та Лівану землі нашої Батьківщини стануть тим місцем, на яке зверне свій погляд ізраїльська адміністрація, оперуючи оманливою ідеєю "землі обітованої". Окупація, терор та агресія вже біля нашого порога", - заявив турецький лідер.
Ердоган звинуватив Ізраїль у спробах поширити конфлікт. За його словами, в той час, як "Ізраїль здійснює геноцид у Газі та терористичні атаки в Лівані", він одночасно "намагається всілякими провокаціями втягнути у свій вогонь країни регіону".
Турецький політик наголосив на готовності Туреччини протистояти загрозам.
Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю.
Після чого Ізраїль завдав нових авіаударів по Лівану.