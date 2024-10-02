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Ердоган заявив про загрозу з боку Ізраїлю

02 жовтня 2024, 10:12
Ердоган заявив про загрозу з боку Ізраїлю
Фото: Прямий
Турецький лідер наголосив на готовності протистояти загрозам.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган припустив ймовірність того, що наступною метою атак Ізраїлю після Гази та Лівану можуть стати турецькі землі, пише TRT.

Разом з тим, він наголосив на готовності протистояти загрозам і звинуватив Ізраїль в спробах поширити конфлікт. 

"Говорю відкрито: після Палестини та Лівану землі нашої Батьківщини стануть тим місцем, на яке зверне свій погляд ізраїльська адміністрація, оперуючи оманливою ідеєю "землі обітованої". Окупація, терор та агресія вже біля нашого порога", - заявив турецький лідер.

Ердоган звинуватив Ізраїль у спробах поширити конфлікт. За його словами, в той час, як "Ізраїль здійснює геноцид у Газі та терористичні атаки в Лівані", він одночасно "намагається всілякими провокаціями втягнути у свій вогонь країни регіону".

Турецький політик наголосив на готовності Туреччини протистояти загрозам.

Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю.

Після чого Ізраїль завдав нових авіаударів по Лівану.

 

ТуреччинаІзраїльРеджеп Тайїп Ердоган

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