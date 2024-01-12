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ПОЛІТИКА

Ескалація в червоному морі: НАТО виправдовує оборонні удари США

12 січня 2024, 18:08
Ескалація в червоному морі: НАТО виправдовує оборонні удари США
Фото: з вільного доступу
Альянс назвав удари оборонними.

У Північноатлантичному альянсі назвали військову операцію США та союзників зі знищення баз єменських хуситів оборонними ударами. Також в Альянсі підкреслили відповідальність Ірана за ескалацію у Червоному морі. 

Речник НАТО 12 січня заявив, що удари були "оборонними і мали на меті зберегти свободу судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів у світі".

Про це повідомляє Reuters.

"Сили хуситів підтримуються, постачаються і оснащуються Іраном. Тому Тегеран несе особливу відповідальність за стримування своїх маріонеток", – додав речник НАТО.

В НАТО підкреслили, що він не брав участі в авіаударах, які нанесли члени альянсу – США і Велика Британія за підтримки Нідерландів і Канади. 

Нагадаємо, авіаудар був нанесений в ніч на 12 січня по позиціях хуситів у Ємені – заявляється, що союзники випустили понад 100 високоточних ракет по 60 об’єктах. міністр оборони США Ллойд Остін керував операцією з лікарні. 

Після авіаудару світові ціни на нафту продемонстрували зростання. Як повідомляє Bloomberg, біржова ціна на нафту марки Brent зросла на 3,5% і вперше в цьому році перевищила 80 доларів за барель. Єменські хусити заявили, що продовжать атакувати кораблі в Червоному морі, які прямують до Ізраїлю.

СШАНАТОхусити

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