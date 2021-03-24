Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Естафета олімпійського вогню стартує в Японії у четвер

За час своєї подорожі олімпійський вогонь побуває у всіх 47-ми префектурах Японії
Естафета олімпійського вогню стартує у четвер в японській префектурі Фукусіма.
Естафета олімпійського вогню стартує в Японії у четвер Фото: Укрінформ

Після того, як факел пронесуть по всій території країни, вогонь прибуде до Токіо, повідомляє "Укрінформ". За час своєї подорожі олімпійський вогонь побуває у всіх 47-ми префектурах Японії.

Планується, що естафета стартує в національному тренувальному центрі J-Village у префектурі Фукусіма. Раніше цей об'єкт слугував базою пыд час проведення робіт із дезактивації аварійної АЕС "Фукусіма дай-ити".

Влада хоче продемонструвати зусилля на шляху до відновлення після землетрусу, цунамі та ядерної аварії, що сталися тут десять років тому.

В естафеті олімпійського вогню планують взяти участь понад 10 тисяч бігунів.

В умовах пандемії влада ввела низку профілактичних заходів як для бігунів, так і для інших учасників естафети та глядачів.

Естафета триватиме 121 день і завершиться на національному стадіоні у Токіо, де пройде церемонія відкриття Олімпіади 23 липня.

Нагадаємо, що найстарша жителька планети нестиме Олімпійський вогонь у Японії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2021 16:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.