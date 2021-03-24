Естафета олімпійського вогню стартує в Японії у четвер

За час своєї подорожі олімпійський вогонь побуває у всіх 47-ми префектурах Японії

Естафета олімпійського вогню стартує у четвер в японській префектурі Фукусіма.

Після того, як факел пронесуть по всій території країни, вогонь прибуде до Токіо, повідомляє "Укрінформ". За час своєї подорожі олімпійський вогонь побуває у всіх 47-ми префектурах Японії.

Планується, що естафета стартує в національному тренувальному центрі J-Village у префектурі Фукусіма. Раніше цей об'єкт слугував базою пыд час проведення робіт із дезактивації аварійної АЕС "Фукусіма дай-ити".

Влада хоче продемонструвати зусилля на шляху до відновлення після землетрусу, цунамі та ядерної аварії, що сталися тут десять років тому.

В естафеті олімпійського вогню планують взяти участь понад 10 тисяч бігунів.

В умовах пандемії влада ввела низку профілактичних заходів як для бігунів, так і для інших учасників естафети та глядачів.

Естафета триватиме 121 день і завершиться на національному стадіоні у Токіо, де пройде церемонія відкриття Олімпіади 23 липня.

Нагадаємо, що найстарша жителька планети нестиме Олімпійський вогонь у Японії