Естафета олімпійського вогню стартувала в японській Фукусімі

Першою факел з олімпійським вогнем пронесла Азуса Івасимідзу, яка входила до складу збірної Японії з футболу серед жінок

Естафета олімпійського вогню в рамках майбутніх літніх Олімпійських ігор в Токіо почалася в префектурі Фукусіма.

Через пандемію коронавірусу церемонія була масштабною, проходила без глядачів, на футбольному тренувальному комплексі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Першою факел з олімпійським вогнем пронесла Азуса Івасимідзу, яка входила до складу збірної Японії з футболу серед жінок, яка виграла чемпіонат світу з футболу в 2011 році.

Естафета триватиме 120 днів, у цей час символ Ігор подорожуватиме територією всіх інших префектур, після чого вогонь буде доставлений на церемонію відкриття, яку заплановано провести 23 липня.

Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо повинні були пройти влітку 2020 року, проте через пандемію коронавірусу їх довелося перенести на нинішній рік. У результаті Олімпіада відбудеться з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада - з 24 серпня до 5 вересня.

Раніше МОК, оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо і влада Японії оголосили, що іноземним глядачам не можна буде приїхати на Олімпійські ігри цього року в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, що найстарша жителька планети нестиме Олімпійський вогонь у Японії