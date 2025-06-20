Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія будує траншеї та бункери на кордоні з росією

20 червня 2025, 17:38
Естонія будує траншеї та бункери на кордоні з росією
Фото: прес-служба НФ
На ці споруди на кордоні буде інвестовано €4,4 мільйона лише цього року.

Сили оборони Естонії спільно з Державним центром оборонних інвестицій почали спорудження фортифікації Балтійської оборонної лінії у Південно-Східній Естонії на кордоні з рф.

Про це повідомила естонський мовник ERR.

Міністерство оборони Естонії виклало фото з місця будівництва.

Видно, що на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, до кінця року планується спорудження 28 бункерів та десятків складських майданчиків. 

Мова йде про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії, а протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні і прикордонними стовпами.

"Рів завширшки чотири метри та глибиною три метри", - сказав командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв.

В 2025 роців оборонні споруди на кордоні буде інвестовано €4,4 мільйона.

Протитанкові рови споруджуються вздовж кордону відповідно до аналізу та потреб Сил оборони Естонії. 

Навтіть, якщо війна в Україні закінчиться, то вони залишаться частиною прикордонної інфраструктури та сприятимуть охороні кордону країни.

Видання  пише, що рови копають як на державній, так і на приватній або муніципальній землі. У разі останніх держава планує чи викупити землі або взяти їх в оренду чи обміняти на землю в іншому місці.

 

Естонія

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється