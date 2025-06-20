Естонія будує траншеї та бункери на кордоні з росією

На ці споруди на кордоні буде інвестовано €4,4 мільйона лише цього року.

Сили оборони Естонії спільно з Державним центром оборонних інвестицій почали спорудження фортифікації Балтійської оборонної лінії у Південно-Східній Естонії на кордоні з рф.

Про це повідомила естонський мовник ERR.

Міністерство оборони Естонії виклало фото з місця будівництва.

Видно, що на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, до кінця року планується спорудження 28 бункерів та десятків складських майданчиків.

Мова йде про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії, а протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні і прикордонними стовпами.

"Рів завширшки чотири метри та глибиною три метри", - сказав командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв.

В 2025 роців оборонні споруди на кордоні буде інвестовано €4,4 мільйона.

Протитанкові рови споруджуються вздовж кордону відповідно до аналізу та потреб Сил оборони Естонії.

Навтіть, якщо війна в Україні закінчиться, то вони залишаться частиною прикордонної інфраструктури та сприятимуть охороні кордону країни.

Видання пише, що рови копають як на державній, так і на приватній або муніципальній землі. У разі останніх держава планує чи викупити землі або взяти їх в оренду чи обміняти на землю в іншому місці.