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Facebook минулого року витратив 23 мільйони доларів на безпеку Цукерберга

Він є синонімом Facebook, і, як наслідок, негативні настрої щодо нашої компанії безпосередньо пов'язані з паном Цукербергом і часто передаються йому
Компанія Facebook минулого року витратила понад 23 млн доларів на безпеку свого гендиректора Марка Цукерберга.
Facebook минулого року витратив 23 мільйони доларів на безпеку Цукерберга Фото: itnews.com.au
Зазначається, що компанія виявила "конкретні загрози стосовно пана Цукерберга", йдеться в The Verge з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж США, повідомляє "Економічна правда".
 
"Він є синонімом Facebook, і, як наслідок, негативні настрої щодо нашої компанії безпосередньо пов'язані з паном Цукербергом і часто передаються йому", - заявили у компанії.
 
Зокрема, Facebook витратив 23 млн дол на особисту охорону в резиденціях Цукерберга та на поїздки для нього та його сім'ї.
 
Він також отримав додаткові 10 мільйонів доларів на покриття персоналу служби безпеки та інших витрат на охорону.
 
Комісія з питань винагород, призначень і керівництва компанії вважає, що через можливі загрози ці витрати є доречними і необхідними.
 
Крім того, Цукерберг отримує лише 1 долар на рік в якості зарплати в Facebook, не отримуючи жодних преміальних виплат і винагород за акції.
 
Зазначається, що на зборах акціонерів Facebook у травні Цукерберг запропонує час від часу пропонувати особисту безпеку для директорів, які не є співробітниками компанії.
 
Нагадаємо, що телефонний номер та інша особиста інформація засновника Фейсбуку Марка Цукерберга потрапили в Інтернет під час зливу даних 533 мільйонів користувачів соцмережі.
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13 04 2021 09:57
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