Facebook посилить політику розміщення передвиборчої реклами в Україні

Найбільша у світі соцмережа Facebook у середині березня посилить політику розміщення користувачами реклами, що стосується виборів президента в Україні 31 березня.

"З минулого тижня ми почали тимчасово забороняти зарубіжну передвиборчу рекламу щодо України. Це частина наших заходів для запобігання зовнішньому впливу. Крім цього, в середині березня ми маємо намір встановити (в Україні - ІФ) нові правила розміщення політичної реклами (advertising transparency tools), аналогічні тим, які раніше було встановлено в США, Бразилії, Індії та Великій Британії", - повідомила продакт-менеджер Facebook Сара Шифф (Sarah Schiff), інформує "Інтерфакс-Україна".

За її словами, нові правила передбачають більш жорстку ідентифікацію осіб, які розміщують таку рекламу.

"Ми вимагатимемо від таких осіб надання чинних документів про ідентифікацію особистості та підтвердження, що вони є тими, ким називаються. Це одне з наших зобов'язань: забезпечити, що за політичною рекламою у Facebook стоять справжні люди", - наголосила Шифф.

Водночас вона додала, що нова політика передбачає ширші можливості щодо вивчення розміщеної реклами.

"Можна буде побачити більше інформації про виконавців, скільки часу було витрачено на рекламу, скільки вона зібрала емоцій, чи є вона актуальною, демографічний зріз про осіб, котрі переглянули рекламу: вік, стать, місце. Всю цю інформацію буде розміщено в так званій бібліотеці реклами (facebook.com/adlibrary), яка доступна для загального ознайомлення", - пояснила представник Facebook.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ закликає кандидатів у Президенти України верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram для попередження недобросовісної агітації та створення fake-профілів кандидатів.