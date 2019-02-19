МВС закликає кандидатів у Президенти верифікувати акаунти у Facebook та Instagram

"Ми виявлятимемо фейкові профілі у Facebook та Instagram, створені у період передвиборчої агітації, які використовують імена офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти України"

Міністерство внутрішніх справ закликає кандидатів у Президенти України верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram для попередження недобросовісної агітації та створення fake-профілів кандидатів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що відповідні консультації з офісом Facebook провела кіберполіція України, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, кіберполіція проводитиме спеціальний моніторинг до завершення передвиборчої кампанії.

"Ми виявлятимемо фейкові профілі у Facebook та Instagram, створені у період передвиборчої агітації, які використовують імена офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти України. А адміністрація соціальної мережі блокуватиме ці сторінки", - наголосив Аваков.

Він додав, що адміністрацією Facebook передбачено процедуру верифікації сторінок кандидатів – отримання блакитної позначки “blue badge” на підтвердження її автентичності.

"Саме такі сторінки зможуть безпечно використовувати кандидати для інформування, а користувачі будуть впевнені, що інформація з такої сторінки справді підготовлена командою відповідного кандидата у президенти України", - додав очільник МВС.

За його словами, щоб отримати допомогу у верифікації профілей, кандидату або його довіреній особі в загальнодержавному окрузі необхідно написати заявку на пошту [email protected], вказавши у листі посилання на дійсний профіль та копію документів, які підтверджують офіційну реєстрацію у ЦВК/посвідчення довіреної особи.

Зазначається, що стандартні правила для верифікації офіційних сторінок передбачають низку обов’язкових умов для отримання “blue badge”. Проте, кіберполіція погодила із представниками Facebook можливість використання спрощеної та прискореної процедури верифікації для кандидатів у президенти України.

"Станом на 19 лютого 2019 року лише 9 з 44 офіційно зареєстрованих кандидатів мають “blue badge” на своїх офіційних сторінках. Кіберполіція готова надати інформаційну та практичну допомогу усім кандидатам у президенти України щодо оперативного забезпечення верифікації їх сторінок у мережі Facebook" - повідомили у МВС.

Крім того, з представниками Facebook були обговорені заходи щодо верифікації замовників політичної реклами, які запроваджені соціальною мережею для попередження недобросовісної агітації.

Наголошується, що відповідно до нових правил розміщення політичної реклами, рекламодавець повинен підтвердити свою особу та зможе розміщувати таку рекламу лише після успішного проходження перевірки. При цьому, користувачам буде доступна інформація щодо замовника реклами.

Нагадаємо, що правоохоронці можуть затримувати агітаторів, лише якщо вони не припиняють агітувати без вихідних даних кандидата або підкуповують виборців.