Facebook програв апеляцію у справі про розпізнавання облич на фото
Рішення Апеляційного суду США в Сан-Франциско щодо технології розпізнавання облич Facebook наражає компанію на мільярди доларів потенційного збитку на користь користувачів з Іллінойсу, які порушили справу, повідомляє агентство Reuters.
"Ці біометричні дані настільки дражливі, що, якщо їх буде скомпрометовано, їм неможливо буде знайти заміну. Це не номер картки соцстрахування чи кредитки, яку можна просто змінити. Ви не можете змінити обличчя", - заявив адвокат позивачів Шон Вільямс.
Представники Facebook вважають, що в їхній технології немає ніяких порушень, оскільки користувачі "можуть увімкнути або відімкнути її будь-коли".
Google, підрозділ Alphabet Inc, виграв в аналогічному судовому процесі в Чикаго в грудні минулого року.
Нагадаємо, що Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафу за витік даних.
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