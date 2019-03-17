Facebook видалив 1,5 млн відеозаписів стрілянини в Новій Зеландії
Facebook заблокував відео ще в перші 24 години після інциденту "по всьому світу".
"Ми продовжуємо працювати цілодобово, щоб видалити подібний жорстокий контент", - повідомила офіційний представник Facebook Мія Гарлик.
Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.
Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.
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