Facebook за півроку видалив понад три млрд фейкових акаунтів

"Ми помітили значне збільшення випадків створення фейкових акаунтів на Facebook в останні шість місяців"

Співробітники компанії Facebook у період із жовтня 2018 року по березень цього року видалили із соцмережі понад три млрд акаунтів, що поширювали дезінформацію і спам.

Згідно з даними, представленими компанією, з жовтня по грудень 2018 року деактивували 1,2 млрд акаунтів, із січня по березень 2019 року - 2,2 млрд, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми помітили значне збільшення випадків створення фейкових акаунтів на Facebook в останні шість місяців", - йдеться в повідомленні компанії.

При цьому більшість цих акаунтів, як зазначає компанія, було виявлено протягом кількох хвилин після реєстрації - до того моменту, як інші користувачі могли побачити їх.

У Facebook неодноразово заявляли про видалення акаунтів і сторінок, пов'язаних із поширенням спаму і фейкової інформації. Так, наприклад, у березні Facebook оголосив, що видалив 1907 сторінок, груп і акаунтів, причетних до Росії, у соціальній мережі через спам і поведінку, що не відповідає правилам соцмережі. Значна частина видалених сторінок розсилала спам.

Facebook почав активно боротися з пропагандою у своїх соціальних мережах після того, як в США його звинуватили в тому, що він дозволив використовувати свою платформу "російським тролям", що втручалися в американські президентські вибори 2016 року. Facebook і належний їй Instagram раніше видаляли фейкові акаунти, пов'язані не лише з Росією, а й, наприклад, з Іраном та Македонією.

Нагадаємо, що компанія Facebook анонсувала глобальний редизайн сайту і додатки, а також запуск месенджера для робочого столу.