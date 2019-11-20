Facebook запустила додаток для створення мемів

Експерименти Facebook з новими додатками відбуваються на тлі зростання популярності TikTok, яка популярна серед молодих користувачів

Facebook запустила безкоштовний мобільний додаток Whale для створення мемів.

Про це повідомляє The Verge. Додаток наразі доступний лише в App Store в Канаді, повідомляє "Громадське".

Whale дозволяє накладати текст і ефекти на фото або зображення з колекції, а результатом можна ділитися в Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp.

Зазначається, що експерименти Facebook з новими додатками відбуваються на тлі зростання популярності TikTok, яка популярна серед молодих користувачів.

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