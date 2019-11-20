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Facebook запустила додаток для створення мемів

Експерименти Facebook з новими додатками відбуваються на тлі зростання популярності TikTok, яка популярна серед молодих користувачів
Facebook запустила безкоштовний мобільний додаток Whale для створення мемів.
Facebook запустила додаток для створення мемів Фото: Reuters

Про це повідомляє The Verge. Додаток наразі доступний лише в App Store в Канаді, повідомляє "Громадське".

Whale дозволяє накладати текст і ефекти на фото або зображення з колекції, а результатом можна ділитися в Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp.

Зазначається, що експерименти Facebook з новими додатками відбуваються на тлі зростання популярності TikTok, яка популярна серед молодих користувачів.

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20 11 2019 09:18
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