ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИFacebook запустила безкоштовний мобільний додаток Whale для створення мемів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook запустила додаток для створення мемів
Експерименти Facebook з новими додатками відбуваються на тлі зростання популярності TikTok, яка популярна серед молодих користувачів
Фото: Reuters
Про це повідомляє The Verge. Додаток наразі доступний лише в App Store в Канаді, повідомляє "Громадське".
Whale дозволяє накладати текст і ефекти на фото або зображення з колекції, а результатом можна ділитися в Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp.
Зазначається, що експерименти Facebook з новими додатками відбуваються на тлі зростання популярності TikTok, яка популярна серед молодих користувачів.
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