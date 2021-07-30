НОВИНИПрибуток компанії Facebook у другому кварталі 2021 року зросла на 56% в річному вимірі. Мова йде про найшвидший приріст за останні 5 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook заявив про найшвидше зростання доходів за п'ять років
При цьому, компанія заявила, що загальні темпи зростання виручки в річному вимірі поступово уповільнюються
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє CNBC.
Відзначається, що при цьому чистий прибуток склав 19,9 млрд доларів за перше півріччя і 10,4 млрд доларів у другому кварталі.
У перерахунку на акцію прибуток склав 3,61 долара проти 3,03 долара, як очікували аналітики. Виторг склав 29,08 млрд доларів проти прогнозованих 27,89 млрд доларів.
При цьому, компанія заявила, що загальні темпи зростання виручки в річному вимірі поступово уповільнюються.
Також наголошується, що кількість щоденних активних користувачів Facebook зросла до 1,91 млрд.
У компанії додали, що в другому кварталі було 3,51 млрд щомісячних користувачів у всьому сімействі додатків - порівняно з 3,45 млрд в першому кварталі.
Також слід підкреслити, що за станом на закриття торгів у середу акції Facebook зросли на 37% з початку року.
Facebook - найбільша соціальна мережа в світі і однойменна компанія, що володіє нею. Була заснована 4 лютого 2004 року Марком Цукербергом і його сусідами по кімнаті під час навчання в Гарвардському університеті.
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30 07 2021 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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