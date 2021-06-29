НОВИНИУ понеділок суд Сполучених Штатів відхилив антимонопольний позови проти Facebook, який намагався змусити компанію продати Instagram і WhatsApp.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook вперше сягнув вартості в понад 1 трильйон доларів
Акції Facebook зросли більш ніж на 4% після винесення ухвали, що вперше встановило ринкову капіталізацію Facebook на рівні понад 1 трлн доларів
Фото: Reuters
Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на Reuters та CNN Business.
Акції Facebook зросли більш ніж на 4% після винесення ухвали, що вперше встановило ринкову капіталізацію Facebook на рівні понад 1 трлн доларів.
Федеральний суд відхилив антимонопольну скаргу Федеральної торгової комісії (FTC) проти Facebook, заявивши, що відомство не надало доказів, які доводять, що гігант соціальних мереж має монополію у соціальних мережах.
У висновку суду йдеться про те, що FTC "не представив достатньо фактів, щоб правдоподібно встановити ... що Facebook (FB) має монопольну владу на ринку соціальних мереж".
У повідомленні йдеться і про те, що FTC не надала достатньо доказів того, що Facebook займає частку "60% плюс" на ринку персональних соціальних медіа.
Європейська комісія почала офіційне розслідування щодо американської корпорації Facebook у справі про можливе порушення антимонопольного законодавства при роботі сервісу з продажу товарів - Facebook Marketplace.
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29 06 2021 11:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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