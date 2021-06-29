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Facebook вперше сягнув вартості в понад 1 трильйон доларів

Акції Facebook зросли більш ніж на 4% після винесення ухвали, що вперше встановило ринкову капіталізацію Facebook на рівні понад 1 трлн доларів
У понеділок суд Сполучених Штатів відхилив антимонопольний позови проти Facebook, який намагався змусити компанію продати Instagram і WhatsApp.
Facebook вперше сягнув вартості в понад 1 трильйон доларів Фото: Reuters
Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на Reuters та CNN Business.
 
Акції Facebook зросли більш ніж на 4% після винесення ухвали, що вперше встановило ринкову капіталізацію Facebook на рівні понад 1 трлн доларів.
 
Федеральний суд відхилив антимонопольну скаргу Федеральної торгової комісії (FTC) проти Facebook, заявивши, що відомство не надало доказів, які доводять, що гігант соціальних мереж має монополію у соціальних мережах.
 
У висновку суду йдеться про те, що FTC "не представив достатньо фактів, щоб правдоподібно встановити ... що Facebook (FB) має монопольну владу на ринку соціальних мереж".
 
У повідомленні йдеться і про те, що FTC не надала достатньо доказів того, що Facebook займає частку "60% плюс" на ринку персональних соціальних медіа.
 
Європейська комісія почала офіційне розслідування щодо американської корпорації Facebook у справі про можливе порушення антимонопольного законодавства при роботі сервісу з продажу товарів - Facebook Marketplace.
 
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29 06 2021 11:28
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