Facebook виділить $5 мільйонів на журналістів для своєї видавничої платформи

Цей крок стане одним з відповідей Facebook на тенденцію розсилки інформаційних бюлетенів електронною поштою, очолювану такими платформами, як Substack. Вони орієнтовані на репортерів, які часто є єдиним голосом спільноти

Компанія Facebook оголосила про наміри виділити 5 мільйонів доларів на роботу журналістів для розвитку власної видавничої платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ці кошти витратять на оплату роботи журналістів, які почнуть публікувати матеріали в сервісі компанії.

Платформа передбачає, що журналісти зможуть самостійно публікувати матеріали, а також створювати веб-сайти з використанням інструментів компанії. Все це буде пов'язано зі сторінкою автора в Facebook.

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Заявку на участь у програмі зможе подати будь-який журналіст із США. Перевага буде надаватися тим, хто висвітлює проблеми темношкірих, азіатів, латиноамериканців та інших народів у місцях, де відсутні новинні сервіси. Сума гонорарів за матеріали поки не називається.

"Цей крок стане одним з відповідей Facebook на тенденцію розсилки інформаційних бюлетенів електронною поштою, очолювану такими платформами, як Substack. Вони орієнтовані на репортерів, які часто є єдиним голосом спільноти", - заявили в компанії.

Ініціатива компанії відбулася на тлі переходу журналістів із великих ЗМІ на різні майданчики. Кілька авторів з New York Times і Vox Media перейшли на Patreon і Substack для більшого заробітку, який практично не має обмежень завдяки підпискам.

Як повідомлося, компанія Facebook почала тестувати позначення на платформі сторінок сатиричного характеру, щоб люди не плутали їх із реальністю.