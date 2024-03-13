Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між рф та Польщею

Працівники поліції відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й навіть селфі-палиці.

У Польщі затримали двох журналістів Інформаційного агентства "Район.ін.юа", які проводили розслідування щодо вантажних перевезень на російсько-польському кордоні.

Про це йдеться на сайті "Район.ін.юа".

Повідомляється, що редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними потягами та автомобілями між Калінінградською областю рф та Республікою Польща. Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин.

Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський.

"Приблизно о 13:10 за місцевим часом журналістів затримали працівники поліції в кількості 5-6 осіб у місті Бранєво. Вони відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й навіть селфі-палиці", – зазначають у виданні.

Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме – російські вагони скрапленого газу.

"Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – руской железной дороги. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила", – розповідає журналіст Юрій Конкевич.

Крім того, як повідомляє видання, працівники поліції обшукали автомобіль без згоди журналістів і відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин.

"Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність", – звертається директор Ігор Денисевич.

Розслідування вдалося опублікувати, проте більше зафіксованих доказів – фото та відео – працівники польської поліції видалили на місці затримання, повідомляють журналісти видання.

У коментарі Інституту масової інформації (ІМІ) Юрій Конкевич додав, що вони повернулися в Україну вночі з 9 до 10 березня.

"Вилучення частини техніки – смартфонів і фотоапарата – задокументовано. Більша частина техніки була не при нас, а в машині. Її доля невідома. Особисті речі повернули за кілька днів з водіями, у рюкзаках техніки не було", – сказав Конкевич.

За його словами, рішення про депортацію ухвалили, базуючись на приписі польського Агентства внутрішньої служби безпеки (ABW), мовляв, ці медійники загрожують національній безпеці Польщі. Прикордонники ж сказали, що самі обґрунтування є секретними.