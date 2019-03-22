Facebook зберігав паролі мільйонів користувачів у незашифрованому вигляді
Дані зберігалися на внутрішніх серверах компанії в незашифрованому вигляді, повідомила адміністрація соцмережі в четвер, 21 березня.
Однак компанія досі "не виявила доказів", що її співробітники зловмисно скористалися вразливістю, виявленою під час перевірки в січні 2019 року і згодом усуненою, інформує DW.
"Ніхто за межами Facebook не мав доступу до цих паролів", - додали представники соцмережі. За їхніми словами, захист інформації залишається для компанії пріоритетом.
Із застережною метою Facebook сповістить усіх користувачів (включаючи десятки тисяч власників сторінок в Instagram), чиї паролі опинилися під загрозою.
Додамо, Facebook подав до суду на двох українців за порушення законів США про боротьбу зі зламом, а також за шахрайство і порушення умов обслуговування соцмережі.
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