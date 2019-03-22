Facebook зберігав паролі мільйонів користувачів у незашифрованому вигляді

Вразливість виявили на початку 2019 року і вже усунули

Співробітники корпорації Facebook могли мати доступ до паролів від акаунтів декількох десятків мільйонів користувачів соціальної мережі.

Дані зберігалися на внутрішніх серверах компанії в незашифрованому вигляді, повідомила адміністрація соцмережі в четвер, 21 березня.

Однак компанія досі "не виявила доказів", що її співробітники зловмисно скористалися вразливістю, виявленою під час перевірки в січні 2019 року і згодом усуненою, інформує DW.

"Ніхто за межами Facebook не мав доступу до цих паролів", - додали представники соцмережі. За їхніми словами, захист інформації залишається для компанії пріоритетом.

Із застережною метою Facebook сповістить усіх користувачів (включаючи десятки тисяч власників сторінок в Instagram), чиї паролі опинилися під загрозою.

Додамо, Facebook подав до суду на двох українців за порушення законів США про боротьбу зі зламом, а також за шахрайство і порушення умов обслуговування соцмережі.