НОВИНИКандидатом від 118-го округу (Львівська область) став захисник "Карпат" Артем Федецький.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Федецький йде на парламентські вибори від "Слуги народу"
Стали відомі кандидати в народні депутати України від партії "Cлуга Народу" в мажоритарних округах
Артем Федецький. Фото: Петро Ткачишин
З повним списком можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, що партія "Слуга народу" подала до ЦВК документи 199 кандидатів в одномандатних округах.
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21 06 2019 16:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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