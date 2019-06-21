Федецький йде на парламентські вибори від "Слуги народу" Стали відомі кандидати в народні депутати України від партії "Cлуга Народу" в мажоритарних округах

Кандидатом від 118-го округу (Львівська область) став захисник "Карпат" Артем Федецький.

Артем Федецький. Фото: Петро Ткачишин

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію