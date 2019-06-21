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Федецький йде на парламентські вибори від "Слуги народу"

Стали відомі кандидати в народні депутати України від партії "Cлуга Народу" в мажоритарних округах
Кандидатом від 118-го округу (Львівська область) став захисник "Карпат" Артем Федецький.
Федецький йде на парламентські вибори від "Слуги народу" Артем Федецький. Фото: Петро Ткачишин

З повним списком можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" подала до ЦВК документи 199 кандидатів в одномандатних округах.

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21 06 2019 16:40
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