Філарет не приїхав на інтронізацію Епіфанія через погіршення здоров'я
"На превеликий жаль, лікарі категорично заборонили йому в зв'язку з погіршенням стану здоров'я, з підвищенням тиску, перебувати поза стінами лікарні. Він зараз перебуває під постійним наглядом лікарів", - повідомив представник ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря), інформує "Інтерфакс-Україна".
Однак Філарет направив своє письмове привітання, яке буде зачитано в кінці богослужіння митрополита Епіфанія.
Нагадаємо, вранці 3 лютого в Софійському Соборі почалася церемонія інтронізації (на світський манер - інавгурації) предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія (Дровняка). У цей день йому виповнюється 40 років.
На церемонії були присутні глава УГКЦ Святослав (Шевчук), президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, члени Кабінету Міністрів. Всього - близько 150 осіб.
Епіфанія обрали головою новоствореної Православної церкви України від 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України".
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