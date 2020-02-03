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Фінансові ринки продовжують падіння через коронавірус попри обіцянки урядів підтримати економіку

За розрахунками Yahoo Finance, збитки фінансового ринку в останній тиждень лютого від поширення коронавірусу могли сягнути 7 трильйонів доларів
У понеділок 2 березня світові фінансові ринки продовжили падіння, зумовлене спалахом китайського коронавірусу. Ключові індекси Європи та США впали, водночас азійські частково зросли.
Фінансові ринки продовжують падіння через коронавірус попри обіцянки урядів підтримати економіку Фото: З вільних джерел

Як повідомляє CNN, індекс DowJones впав на 0,7%, S&P 500, до розрахунку якого включають 500 найбільших компаній США, впав на 1%, а Nasdaq, що включає акції технологічних компаній, на 0,4%, повідомляє "Громадське".

В останній тиждень лютого 2020 року фондові ринки втратили щонайменше 5 трильйонів доларів через паніку, спричинену поширенням коронавірусу. Після цього центральні банки розвинених країн, зокрема Японії та США, пообіцяли втрутитися та надати підтримку економіці.

Японські ринки на цю заяву відреагували позитивно: ключовий індекс Японії Nikkei 225 зріс на 1% на закритті торгів у понеділок. Також зросли акції компаній на південнокорейському ринку.

"Центральні банки не можуть вилікувати вірус. Вони не змусять людей витрачати більше грошей. Однак центральні банки можуть допомогти компаніям у випадку проблем з платоспроможністю", - повідомив аналітик UBS Global Wealth Management Пол Донован, передає FT.

За розрахунками Yahoo Finance, збитки фінансового ринку в останній тиждень лютого від поширення коронавірусу могли сягнути 7 трильйонів доларів.

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02 03 2020 17:56
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