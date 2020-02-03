Фінансові ринки продовжують падіння через коронавірус попри обіцянки урядів підтримати економіку

За розрахунками Yahoo Finance, збитки фінансового ринку в останній тиждень лютого від поширення коронавірусу могли сягнути 7 трильйонів доларів

У понеділок 2 березня світові фінансові ринки продовжили падіння, зумовлене спалахом китайського коронавірусу. Ключові індекси Європи та США впали, водночас азійські частково зросли.

Як повідомляє CNN, індекс DowJones впав на 0,7%, S&P 500, до розрахунку якого включають 500 найбільших компаній США, впав на 1%, а Nasdaq, що включає акції технологічних компаній, на 0,4%, повідомляє "Громадське".

В останній тиждень лютого 2020 року фондові ринки втратили щонайменше 5 трильйонів доларів через паніку, спричинену поширенням коронавірусу. Після цього центральні банки розвинених країн, зокрема Японії та США, пообіцяли втрутитися та надати підтримку економіці.

Японські ринки на цю заяву відреагували позитивно: ключовий індекс Японії Nikkei 225 зріс на 1% на закритті торгів у понеділок. Також зросли акції компаній на південнокорейському ринку.

"Центральні банки не можуть вилікувати вірус. Вони не змусять людей витрачати більше грошей. Однак центральні банки можуть допомогти компаніям у випадку проблем з платоспроможністю", - повідомив аналітик UBS Global Wealth Management Пол Донован, передає FT.

За розрахунками Yahoo Finance, збитки фінансового ринку в останній тиждень лютого від поширення коронавірусу могли сягнути 7 трильйонів доларів.

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